Son Dakika Haberleri: Sincik'te Yollar Yine Kapandı

Sincik'te Yollar Yine Kapandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Sincik İlçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı.

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Adıyaman'ın Sincik İlçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Arıkonak, Aksu, Balkaya, Geçitli köyleri ve bu köylere bağlı 10 mezranın yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 ay boyunca kapalı olan Arıkonak ve diğer köylerde geçtiğimiz hafta tüm yollar açılmıştı. Bir hafta açık kalan köy yolları kar yağışı ile birlikte yeniden kapandı.

Adıyaman İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

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