Sincik Yarpuzlu Yolunda Heyelan
25 dakika önce
Adıyaman'ın Sincik Yarpuzlu karayolu heyelan nedeniyle kapandı.
Adıyaman'ın Sincik Yarpuzlu karayolu heyelan nedeniyle kapandı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yağmur yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yarpuzlu köyü mevkiinde heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Heyelan nedeniyle kapanan yolda öğrenci servis araçları yolun açılmasını bekledi.
Öğrenciler daha sonra servislerden inerek yaya olarak ilerledi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:25 Kaynak: İHA
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