Sincikli öğrenciler zeka oyunlarında büyük başarı elde etti - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen zeka oyunları yarışmasında Sincikli öğrenciler büyük başarı gösterdi.



Adıyaman'da yaklaşık 200 öğrencinin yarıştığı akıl ve zeka oyunları yarışmasının finali Hürriyet İlkokulu'nda yapıldı. 8 kategoride yapılan yarışmada 16 öğrenci il birinciliği için mücadele etti. Yapılan yarışmaların sonucunda Adıyaman merkezden 4, Sincik ilçesinde de 4 öğrenci il birincisi oldu. İl birincisi olan öğrencilerin Nisan ayında Antalya'da yapılacak Türkiye finalinde Adıyaman'ı temsil edeceği belirtildi.



Turnuva hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Abdurrahman Ünal, "Amacımız bütün öğrencilerimizi teknolojiden uzak bir şekilde zeka oyunları ile tanıştırmaktı. Bu bağlamda bir turnuva düzenledik, Adıyaman merkez ve Sincik ilçemizden yaklaşık 200 öğrenci katıldı. İl merkezi ve Sincik ilçemizde yapılan elemeler sonucunda 16 öğrencimiz kendi kategorilerinde il birinciliği için mücadele etti. İl birincisi olan 8 öğrencimiz İlk defa Antalya'da yapılacak Türkiye finali yarışmasında ilimizi temsil edecek. İnşallah Antalya'dan da ödüllerle döneriz" dedi.



Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ise, "Adıyaman'da bu yıl ilki düzenlenen zeka oyunları turnuvasına ilçe olarak katıldık. Sekiz kategoride yapılan yarışmalarda mangala, equilibrio pentago ve kulami oyunlarında öğrencilerimiz il birincisi oldu. Desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamımıza, yarışmalara katılan öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi. - ADIYAMAN