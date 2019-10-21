Son Dakika Haberleri: Sindelhöyük mahallesindeki asfaltlama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Sindelhöyük mahallesindeki asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Sindelhöyük mahallesindeki asfaltlama çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Develi'de doğalgaz ve alt yapı çalışmaları tamamlanan Sindelhöyük mahallesindeki asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sindelhöyük mahallesindeki asfaltlama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Develi'de doğalgaz ve alt yapı çalışmaları tamamlanan Sindelhöyük mahallesindeki asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Mahallenin 3 kilometrelik giriş kısmını tamamlayan ekiplerin, mahalle içerisindeki çalışmaları da devam ediyor. Yeni Hayat mevki yolu üzerindeki topraktan rahatsız olan mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda alt yapı çalışmalarını da tamamlayan ekipler yolu asfaltla kapladıktan sonra Tunalar caddesi ve bağlantı yollarında çalışmalarına devam ediyor. - KAYSERİ

Sindelhöyük, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:22 Kaynak: İHA
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