Sindelhöyük mahallesindeki asfaltlama çalışmaları devam ediyor
1 saat önce
Develi'de doğalgaz ve alt yapı çalışmaları tamamlanan Sindelhöyük mahallesindeki asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:22 Kaynak: İHA
Develi'de doğalgaz ve alt yapı çalışmaları tamamlanan Sindelhöyük mahallesindeki asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Mahallenin 3 kilometrelik giriş kısmını tamamlayan ekiplerin, mahalle içerisindeki çalışmaları da devam ediyor. Yeni Hayat mevki yolu üzerindeki topraktan rahatsız olan mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda alt yapı çalışmalarını da tamamlayan ekipler yolu asfaltla kapladıktan sonra Tunalar caddesi ve bağlantı yollarında çalışmalarına devam ediyor. - KAYSERİ
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