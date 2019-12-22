Sindelhöyük'te ata binmenin keyfi bir başka - Son Dakika
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Sindelhöyük'te ata binmenin keyfi bir başka

6 saat önce

Develi ilçesine bağlı bulunan Sindelhöyük mahallesinde 7'den 70'e hemen hemen herkes ustalıkla at biniyor.

Sindelhöyük'te ata binmenin keyfi bir başka, System.String[]

Develi ilçesine bağlı bulunan Sindelhöyük mahallesinde 7'den 70'e hemen hemen herkes ustalıkla at biniyor. Mahalle halkı ata binmedeki maharetleri ile biliniyor.


Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde ata sporunu canlandırmak ve sürdürmek isteyenler, Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde doyasıya ata binmenin keyfini yaşıyor. 9 yaşından beri ata bindiğini söyleyen Emine Ceren Deringöl "17 yaşındayım, ata sporumuzu canlandırmak istedim. 9 yaşından beri ata biniyorum, ata binmeyi çok seviyorum" dedi.


Okula gittiğini ve derslerinden fırsat buldukça ata bindiğini söyleyen Ceren Deringöl, "Doğa harikası Sultan Sazlığı etrafında, özellikle de Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde hem manzaranın hem de ata binmenin keyfini yaşamak isteyenleri Sindelhöyük'e davet ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Sindelhöyük, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:54 Kaynak: İHA
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