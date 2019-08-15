Son Dakika Haberleri: Sindelhöyük'te besicilerin yoğun mesaisi
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Sindelhöyük'te besicilerin yoğun mesaisi

1 saat önce

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde besicilikle uğraşan vatandaşların yoğun mesaisi gün aydınlığından hava kararana kadar sürüyor.

Sindelhöyük'te besicilerin yoğun mesaisi, System.String[]
Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde besicilikle uğraşan vatandaşların yoğun mesaisi gün aydınlığından hava kararana kadar sürüyor.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı olan ve Erciyes Dağı'nın eteklerinde kurulu bulunan Sindelhöyük mahallesinde yaşayan vatandaşların en büyük geçim kaynağı besicilik. Gün ağarınca ahırdan çıkardıkları 40 büyükbaş hayvanı düz ovada otlatan Paksoy ailesi, sağdıkları sütü de satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Sabahın erken saatlerinde kalktıklarını ve hayvanlarla ilgilenmeye başladıklarını söyleyen Meryem Paksoy, "Aile fertlerimiz ile birlikte tüm işleri yapıyoruz. Çocuklarımız da bize bu konuda yardımcı oluyorlar" dedi. - KAYSERİ
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:26 Kaynak: İHA
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