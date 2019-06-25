Son Dakika Haberleri: Sindelhöyük'te yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sindelhöyük'te yangın

52 dakika önce

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bir evin avlusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sindelhöyük'te yangın, System.String[]
Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bir evin avlusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bir evin avlusunda bulunan odunlar alev aldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:52 Kaynak: İHA
İtfaiye, Develi, Sindelhöyük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karısını yangından kurtarmak için girdiği evde, eşi ile beraber boğularak can verdi Tekirdağ'da traktörün egzozundan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında yeni gelişme! Uykuda kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Liseli kız kurtarılamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:44:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sindelhöyük'te yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]