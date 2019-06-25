Sindelhöyük'te yangın
52 dakika önce
Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bir evin avlusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Develi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:52 Kaynak: İHA
ilçesine bağlı Sindelhöyük
mahallesinde bir evin avlusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde bir evin avlusunda bulunan odunlar alev aldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.
Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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