Sindelhöyükspor Evinde Rakibi Yavuzspor'u Farklı Yendi
13 dakika önce
Sindelhöyükspor kendi sahasında oynadığı Yavuzspor karşılaşmasını 5-1 kazandı.
Sindelhöyükspor kendi sahasında oynadığı Yavuzspor karşılaşmasını 5-1 kazandı.
Sindelhöyükspor geçen hafta aldığı büyük yaradan erken kurtuldu. Karlı ve soğuk havada oynanan karşılaşmada Sindelhöyükspor, rakibi Yavuzspor'a büyük üstünlük sağladı. Karşılaşmada Sindelhöyükspor'un 4 golünü Yusuf Balcı
atarken bir golünü ise Selçuk Yücel
kaydetti.
Sahadan 5-1'lik net skorla ayrılan Sindelhöyükspor, aldığı galibiyetle puanını 8'e yükseltti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:53 Kaynak: İHA
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