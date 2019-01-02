Son Dakika Haberleri: Sindelhöyükspor Evinde Rakibi Yavuzspor'u Farklı Yendi

Sindelhöyükspor Evinde Rakibi Yavuzspor'u Farklı Yendi

13 dakika önce

Sindelhöyükspor kendi sahasında oynadığı Yavuzspor karşılaşmasını 5-1 kazandı.

Sindelhöyükspor Evinde Rakibi Yavuzspor'u Farklı Yendi, System.String[]
Sindelhöyükspor kendi sahasında oynadığı Yavuzspor karşılaşmasını 5-1 kazandı.

Sindelhöyükspor geçen hafta aldığı büyük yaradan erken kurtuldu. Karlı ve soğuk havada oynanan karşılaşmada Sindelhöyükspor, rakibi Yavuzspor'a büyük üstünlük sağladı. Karşılaşmada Sindelhöyükspor'un 4 golünü Yusuf Balcı atarken bir golünü ise Selçuk Yücel kaydetti.

Sahadan 5-1'lik net skorla ayrılan Sindelhöyükspor, aldığı galibiyetle puanını 8'e yükseltti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:53 Kaynak: İHA

Spor
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