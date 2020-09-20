Sındırgı AK Parti'de kongre heyecanı - Son Dakika

Sındırgı AK Parti'de kongre heyecanı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden gerçekleştirilen AK Parti Sındırgı 7. Olağan Kongrede mevcut ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla güven tazeledi.

Sındırgı AK Parti'de kongre heyecanı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden gerçekleştirilen AK Parti Sındırgı 7. Olağan Kongrede mevcut ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla güven tazeledi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sındırgı İlçe Başkanlığı'na tek liste ile gidilen seçimlerde Mehmet Cemil Atla ilçe başkanı seçildi.

Sındırgı AK Parti 7. Olağan Genel Kurul toplantısı COVİD-19 tedbirleri kapsamında açık alanda maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri ile Kışla Çay Bahçesinde açık alanda gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığı'na, Denizli Milletvekili Balıkesir İl Koordinatörü Şahin Tim; Divan Başkan Yardımcılığına Mustafa Çanakçı, Katip Üyeliklere ise; İshak Babaç, Mustafa Atla ve Sevgi Gökçedağ'ın getirildiği genel kurul toplantısı; saygı duruşu ve İstiklal Marşını bir ağızdan seslendirmesiyle başladı. Akabinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre mesajı dev ekranda izlendi.

Şahin Tin "Sındırgı AK Belediyeciliğin gerçek anlamda hissedildiği bir yer "

Kongreye başkanlık yapan Denizli Milletvekili ve Balıkesir İl Koordinatörü Şahin Tin " Sındırgı'ya girerken, başkanım çok davet etti ama bugün nasip oldu. Onun için sizlere ihtiyacımız var. Hep beraber olmamız lazım, Birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Ben kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "2004'te kurduğumuz hayaller meyveye döndü"

Sındırgı'da hayallerin meyveye dönüştüğünü belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş" Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin gelmiş geçmiş en uzun soluklu iktidarı AK Parti'yi daha ileriye taşımak için hepimize düşen vazifeyi ben belediye başkanı olarak, o gençlik kolları olarak, o yönetim kurulu olarak, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmek ve AK Partiyi temsil etmek Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu hissettirmek hepimizin görevidir. Bu can bu bedende olduğu müddetçe Allah'ın izniyle inandığımız yolda, durmadan yorulmadan yürüyeceğiz, koşturacağız. Bize bu yolda güç veren kıymetli delegelerimize, üyelerimize, muhtarlarımıza meclis üyelerimize, bütün dava arkadaşlarıma, Ankara'da uyumları ile bizleri onurlandıran 5 milletvekilimize, Genel başkan yardımcımız Hamza Dağ'a, Sındırgı'ya sahip çıkan kim varsa Allah razı olsun. Kongremiz hayırlı olsun " dedi.

Genel Kurul toplantısına AK Parti bölge koordinatörü Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Balıkesir milletvekili ve MKYK üyesi Yavuz Subaşı, Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl başkanı Ekrem Başaran, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, AK Parti ilçe başkanları, delegeler ve çok sayıda partili katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, AK Parti, Sındırgı, Kongre, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sındırgı AK Parti'de kongre heyecanı - Son Dakika


Son Dakika

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