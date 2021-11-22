Sındırgı – Akhisar Yolunda Çalışmalar Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

1940'lı yıllarda yapılarak 80'li yıllara kadar İzmir – İstanbul yolu olarak kullanılan, kanlı virajları ve dinlenme tesisleri ile hafızalara kazınan Sındırgı – Akhisar karayolunda hummalı çalışma devam ediyor.

Yol çalışmalarında Şahinkaya mahalle ayrımına kadar asfalt dahil çalışmalar tamamlanırken, diğer çalışmalarda Manisa il sınırını geçmiş durumda. Şahinkaya mahalle ayrımı sonrasında çalışmaların yürütüldüğü riskli bölgelerde de ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu konuda sürücülerinde dikkatli olmaları konusunda sürücülere sürekli olarak ikazda bulunuluyor.

53 km'lik yol üzerinde bulunan Kertil'in kanlı virajları da tarihe karışıyor. 3 tırmanma şeritli ve güvenlik önlemleri arttırılacak yol çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yolun 10 km daha kısalması hedefleniyor.

Vatandaşların özlemle beklediği Sındırgı – Akhisar karayolu termal turizm ile gelişmekte olan Sındırgı ilçesinin güneye açılan kapısını oluşturuyor. Yolun kullanışlı hale gelmesi ve dış pazara ulaşımın kolaylaşması da ilçe halkına önemli ölçüde katkı sağlayacak. Yol aynı zamanda Kütahya – Simav – Bigadiç bölgelerinden İzmir'e ulaşıma da katkı sağlayacak.

İlçenin kaderini değiştirecek projelere imza atan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yol çalışmalarını yerinde inceleyerek " Rabbime şükürler olsun. İlçemizin kaderini değiştirecek, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak, kaybedilen değerleri geri kazandıracak çalışmaları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en büyük hayallerinden biri olan ve kimsenin yapılmasına ihtimal vermediği Sındırgı – Akhisar yolunda çalışmalar devam ediyor. AK Parti hükümetinin Türkiye'de hizmet anlayışını değiştirmesi ve ülkemizi daha güçlü bir hale getirmesi ile hizmet yağmuru devam ediyor. Teşkilatımız, milletvekillerimiz, bakanlarımızın desteği ile devlet yatırımlarını ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. 2004 yılında da AK Parti hükümetimizin Balıkesir'deki ilk yol yatırımı da Sındırgı – Bigadiç arası ile ilçemize kazandırmıştık. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, başbakanımıza, milletvekillerimize, ilçe teşkilatımıza, bu zamana kadar emek harcayan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ferhat olup, dağları deliyor, Çin seddi gibi duvarlarla süslüyor, Manisa'ya, İzmir'e yakınlaşıyoruz. Biz bu memleketi çok seviyoruz Hizmet aşkımız hiç bitmeyecek. " dedi.

Yol çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yol boyunca ağaçlandırma çalışmalarının da yapılacağı belirtildi.