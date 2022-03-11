Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu - Son Dakika
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Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu

11.03.2022 14:22
Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu

Balıkesir'de yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçelerin başında gelen Sındırgı'da karayollarındaki ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemler alınmaya devam ediyor.

Balıkesir'de yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçelerin başında gelen Sındırgı'da karayollarındaki ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemler alınmaya devam ediyor. Sındırgı- Akhisar karayolunu kullanan ağır tonajlı araçlara ve yolcu otobüslerine zincir kullanma zorunluluğu getirildi.

Sındırgı-Akhisar karayolu üzerinde bulunan Kertil-Cüneyt mevkiinde yol denetimi yapan trafik ekipleri ağır tonajlı araçları zincirsiz salıvermiyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği Sındırgı-Akhisar karayolunda ağır tonajlı araçlar ile yolcu otobüslerinin kayarak yolu kapamasını engellemek amacıyla yapılan uygulama ile araçların yolculuklarına devam etmesi için zincir zorunluluğu getirildi.

Araçlarında zincir bulunmayan ağır tonajlı araçların Sındırgı-Akhisar yolunu kullanmasına izin verilmezken, bazı yük taşıyan araçların yol kenarında konakladığı görüldü. Sındırgı-Akhisar Karayolunda yaşanan buzlanmadan dolayı ağır tonajlı araçların rahat seyahat etmelerini amaçlanan uygulama sonrasında karayolunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. - BALIKESİR

Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu
Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu
Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu
Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu
Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu
Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu
Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu
Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu
Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu
Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu

YORUMLAR
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Balıkesir, Akhisar, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu - Son Dakika


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