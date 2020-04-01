Sındırgı Belediyesi kendi maskesini üretiyor - Son Dakika

Korona virüs önlemleri kapsamında Balıkesir'in Sındırgı Belediyesi çalışanlarının ve Sosyal Vefa Destek grubunun maske ihtiyacını karşılamak üzere üretime başladı.



Maske bulmakta sıkıntı yaşanmaması adına Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam merkezinde kadınlar maske üretimine başladı. İlk etaptaki üretimle Sındırgı Belediyesi ekiplerinin ve Sosyal Vefa Destek ekiplerinin maske ihtiyacının üretimle karşılanması hedefleniyor. Gerekli durumda sağlık çalışanlarına da takviye yapılacak. İhtiyaç halinde üretim kapasitesinin de arttırılması hedefleniyor.



Gönüllü personel ve Akpınar Yaşam Merkezine üye bayanlar tarafından gerçekleştirilen maske üretiminde hijyen şartları da ön planda tutuluyor. Maskeler dikildikten sonra buharla dezenfekte edilerek tek tek ambalajlanıyor.



Maske üretiminde çalışan bayanlardan Şengül Oruç Topçu, "Sındırgı Belediye başkanımız Ekrem Yavaş'ın destekleri doğrultusunda belediyemiz ve devletimizde çalışan sağlık personelimize destek amacıyla bulunduğumuz zor günlerde belediye personelimiz ve gönüllüler tarafından maske dikmekteyiz. " sözlerine yer verirken Zererfşen Aldemir Çakır ise "Belediyede yoğunluğu teşkil etmemek için belediye personelinden gönüllü arkadaşlar olarak burada maske dikimine destek vermek istedik. Bu zor günleri inşallah hep birlikte atlatacağız" dedi.



Maskenin deneme üretimi ve bilgisi Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından Sındırgı Kent Konseyi ile gerçekleştirilen telekonferans toplantısında yapıldı.



Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aldemir, "Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Şu anda korona virüs sebebiyle maske bulmakta ciddi derecede zorluklar yaşanıyor. Gerek belediye bünyemizde çalışan personel için gerekse Sındırgı ilçemizde ihtiyaç bulunan maskeleri temin etmek maksadıyla Akpınar Yaşam merkezinde personelimizle birlikte maske üretimine başladık. İnşallah bu süreç çok fazla devam etmez ve ülkemiz tekrar normal sürece geri döner diye temenni ediyoruz. Biz gerek kaymakamlık olarak gerek belediyemiz olarak bütün tedbirleri almak için büyük çaba sar ediyoruz. Sizlerden halkımızdan tek ricamız var. Evde kalın evde kalırsanız sağlıklı kalırsınız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR