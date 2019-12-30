Sındırgı Belediyesinden ihtiyaç sahibi aileye yardım - Son Dakika

Sındırgı Belediyesi tarafından 4 yıl önce anneleri vefat eden aileye eşya verildi, evlerinin tadilatı yapıldı.

İlçede, bir grup vatandaşın sosyal medyadan yardım kampanyası başlattığı Demirsöven ailesi için Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü devreye girdi.

Sındırgı Kaymakamlığı, Belediye ve hayırsever vatandaşlarca Demirsöven ailesine ev eşyası alındı, evleri temizlendi.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı açıklamada, belediyenin ihtiyaç sahibi ailelerin yardımı için her zaman hazır olduğunu belirterek, yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüyle irtibata geçebileceğini ifade etti.