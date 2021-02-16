Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı - Son Dakika

Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı

16.02.2021 09:09
Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışı yoğun bir şekilde yaşanıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışı yoğun bir şekilde yaşanıyor. İlçe genelinde kırsal mahalle yolları, Akhisar-Balıkesir- Simav yolları ana arterlerde yol temizleme ve tuzlama çalışmaları geceden sabaha sürdürüldü.

Sındırgı Belediyesi organizasyonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve Sındırgı Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ana arterlerin açık olmasına rağmen tedbir almadan yola çıkan ya da araçlarını kaydıran sürücüler nedeniyle özellikle Sındırgı - Akhisar karayolunda trafik durma noktasına geliyor. Yolda kalan araçlara da Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince sıcak çay ve kumanya ikramında bulunuluyor. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle sürücüler zincirsiz ve tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

İlçe merkezinde ise karın keyfini en güzel şekilde yaşayan çocuklar oldu. Eğimli alanlarda poşetlerde kaydılar, kardan adam yaparak gönüllerince eğlendiler.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Karla mücadele esnasında hem büyükşehrimiz, hem karayolları, belediye ekiplerimiz bütün yolların açılması konusunda çalışıyorlar. Büyükşehir ekipleri onlarca araçla, bizler de belediyemizdeki araçlarımızla, 40 personelle, tuzlama ekiplerimizle hep sahadayız. Şunu da belirtmekte fayda var. Kar yağışı devam ederken, yol açmasını acil durum olmadığı müddetçe yapmıyoruz. Çünkü israf oluyor, Biz açıyoruz, arkadan yağan kar zaten yolu kapatıyor. Bunun için vatandaşımızdan bu zor şartlarda, bizim uyarılarımızı dikkate almalarını istiyoruz. Yaptığımız çalışmaların yerine ulaşmasını, hakkını bulmasını istiyoruz. Ekiplerimiz gece 5.38 de bile hala çalışıyorlardı. 75 kırsal mahallemiz var. Kırsal mahallelerin özellikle ana arterlerini, sürekli açık tutmak için ekibimiz çalışmalarını devam ettiriyor. Karayolları da hem Akhisar istikameti hem Balıkesir istikameti, Simav yolu istikametinde tam bir kriz merkezi ortamında Sındırgı Belediyesi öncülüğünde, sahada sürekli hem tuzlamasını, hem de yol açma çalışmalarına devam ediyorlar" dedi. - BALIKESİR

Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı
Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı
Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı
Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı
Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı
Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı
Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı
Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı
Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı

Balıkesir, Sındırgı, Hisarcık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray yönetimi, Marcao ve Onyekuru'nun Kasımpaşa maçındaki fotoğrafını Florya'da duvara asacak Mesut Özil şampiyonluk için iddialı: Takıma daha fazla katkım olacak ve zafer için her şeyi yapacağız Bayern-Bielefeld maçının ilk yarısında kardan bembeyaz olan saha, ikinci yarıda temizlenerek eski haline getirildi Son Dakika! Konya'da otobüs, tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Karaca'nın değişimi Çukur'a damga vurdu! Performansı sosyal medyada gündem oldu Alacak-verecek kavgasında silahlar çekildi! 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Karadeniz'deki 3 il alarm veriyor
Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı Cinsel tercih paylaşımı yanlış anlaşılan Barbaros Yoloğlu'nun kız arkadaşı ortaya çıktı         
09:18
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor Sağlık Bakanlığı'ndan restoran ve kafelerin açılması için yeni kriterler: 45 dakika oturma ve müşteri kapasite sınırı geliyor         
08:31
Vaka sayılarının paylaşıldığı haritada bir ilimizin adını yazmayı unuttular, espriler havada uçuşuyor Vaka sayılarının paylaşıldığı haritada bir ilimizin adını yazmayı unuttular, espriler havada uçuşuyor         
08:28
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak         
08:01
Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı         
03:34
Annesini boğazından bıçaklanmış halde bulan genç gözaltında! Polis şüpheli ölümü araştırıyor Annesini boğazından bıçaklanmış halde bulan genç gözaltında! Polis şüpheli ölümü araştırıyor         
00:58
Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı Psikiyatrist Arif Verimli, Müge Anlı'dan Şevki Sözen yüzünden ayrıldığını doğruladı         
23:52
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın eşi ilk kez konuştu, mahkeme salonu buz kesti         
21:58
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal, reyting rekortmeni diziye katıldı         
21:36
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
16:16
Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı         
15:46
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı Danla Bilic yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 09:30:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei