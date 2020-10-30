Sındırgı Çevre yolu aydınlanıyor - Son Dakika

Sındırgı Çevre yolu aydınlanıyor

30.10.2020 15:08
Sındırgı Çevre yolu aydınlanıyor, System.String[]

2018 yılında yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan, transit geçiş yapan ağır vasıta trafiği yükünü ilçe merkezinden aldığı gibi vatandaşlar için de yürüyüş yolu olarak kullanılan 10 km'lik Sındırgı Çevre Yolunun 5 km'lik kısmında UEDAŞ tarafından orta refüj aydınlatma...

2018 yılında yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan, transit geçiş yapan ağır vasıta trafiği yükünü ilçe merkezinden aldığı gibi vatandaşlar için de yürüyüş yolu olarak kullanılan 10 km'lik Sındırgı Çevre Yolunun 5 km'lik kısmında UEDAŞ tarafından orta refüj aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Geçtiğimiz aylarda çevre yolunun 5 bin 300 metrelik kısmında Balıkesir fidanlık müdürlüğü işbirliği ile orta refüj düzenlemesi kapsamında 3 bin adet ağaç toprakla buluşturulmuştu. Erguvan ağaçları ile renklenecek cadde aydınlatma çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yürüyüş yapan ve bisiklet kullanan vatandaşlara da rahatlık sağlayacak. Aydınlatma çalışmaları akan trafikte kaza riskini azaltıyor. 2021 yılında yapılacak ikinci etap aydınlatma çalışması ile birlikte yolun tamamı ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak. Prestij bir cadde oluşturmak adına çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kaldırımlarından ceplerine karşı vatandaşların her alanda rahatlıkla kullanabileceği şekilde planlanan çevre yoluna prestij katacak peyzaj çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Orta refüj ve kaldırımlara 3000 adet Erguvan ve batı çınarı ağacı dikildi. UEDAŞ tarafından yapılan aydınlatma çalışmaları ile vatandaşlar gece gündüz rahatlıkla bu yolu spor amaçlı da kullanabilecek.

Özellikle kaldırımları vatandaşların yürüyüş olarak kullandığı çevre yolunda gölgelik amaçlı çınar dikilirken erguvan ağaçlarının görselliği çevre yoluna güzellik katacak. İlçe merkezini de kapsayacak şekilde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak bisiklet yolu da en uzun hat ile vatandaşlara hizmet verecek. TOKİ, yeni hastane, 152 evler ve yeni terminal yeri alanına yapılan üst geçit te yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede tehlikeyi azaltacak.

Modern dünyada trafik ve düzenleme ve tanımlı işlerin çok büyük önem kazandığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Trafik düzenlemeleri, işaretler, aydınlatma ve tanımlı işler modern dünya ve artan araç trafiğinde önem arz ediyor. Çünkü karmaşayı, kargaşayı yok ediyor. Sındırgı'nın yıllar boyunca daracık yollarından gittiğimiz o günlerden sonra bugün hakikaten güzel bir çevre yoluna kavuşmanın gururunu yaşıyoruz. Hem şehre trafik açısından ciddi bir güzellik, rahatlık. Trafik yoğunluğunu azaltan, özellikle yüklü tırlar, nakliye yapanların şehir dışından gitmesi hakikaten bu şehrin daha çok yayaların olmasını sağladı. Tabi bu düzenlemeleri yaparken de belli bölgelerimize hem Yağcıbedir anıtı hem Pehlivanlar anıtını yerleştirdik. Peyzaj çalışmalarıyla beraber erguvan çiçekleriyle beraber donattık. ve son olarak da bu arada aydınlatma direklerimizde UEDAŞ tarafından yerine getirildi. Bir kısmı eksik kaldı ama onlarda yeni sene inşallah tamamlanacak. Ama aydınlatma direkleri şehre hakikaten güzellik kattı. Üst geçidimizle birlikte bu caddede gece özellikle şehre geldiğini, şehrin güzelliğini ortaya çıkarabilecek refüj aydınlatması, anıtlarıyla beraber bu alanda hakikaten bizi sevindirecek gurur duyabileceğimiz, bu şehir neresi diye sorgulanabilecek bir hale geldi. Ben refüj aydınlatmasından dolayı UEDAŞ genel müdürlüğüne sonsuz teşekkür ediyorum. Şehrimize yakıştı. Emeklerine sağlık. İnşallah devamlılığını sağladığımızda artık şehir içinden geçişte güzel bir aydınlatma değer katacaktır" dedi. - BALIKESİR

Sındırgı Çevre yolu aydınlanıyor
Sındırgı Çevre yolu aydınlanıyor
Sındırgı Çevre yolu aydınlanıyor
Sındırgı Çevre yolu aydınlanıyor
Sındırgı Çevre yolu aydınlanıyor
Sındırgı Çevre yolu aydınlanıyor
Sındırgı Çevre yolu aydınlanıyor

Balıkesir, Bisiklet, Sındırgı, Erguvan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sındırgı Çevre yolu aydınlanıyor - Son Dakika


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