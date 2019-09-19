Sındırgı'da 19 Eylül Gaziler günü kutlandı

Sındırgı'da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen tören Cumhuriyet Meydanın'da gerçekleşti.



Sındırgı'da çelenklerin Atatürk Anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, Gaziler adına Kıbrıs Gazisi Fevzi Durmaz'ın günün anlam ve önemine dair konuşması ile devam etti. Öğrenciler tarafından okunan şiirler programa renk kattı.



Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen tören tebriklerin kabulü ile sona erdi. Tören sonrasında Kaymakam Oktay, başkanvekili Karan ve beraberinde bulunan heyet ile Gazileri ve Şehit yakınları Zeytindalı Park'ta bir araya geldiler.



Başkan vekili Yücel Karan "Gazilik ve şehitlik makamı, İstiklal Şairi Mehmet Akif'in de dizelerinde belirttiği gibi; bu topraklar için gözlerini kırpmadan kendilerini feda edenlere verilebilecek, gökten ecdadın inerek o pak alınları öpmesi kadar yüksek bir makamdır. Gazilik makamı milletimizin nezdinde kahramanlık, gurur ve onurun sembolü olmuş en yüce mevkidir. Nesiller boyu taşınacak bir onurdur.Ülkemiz ve milletimiz bugünlere, bağımsızlık uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde ulaşmıştır. Ülkemizin her karış toprağında terlerini ve kanlarını akıtarak tarihimize altın sahifeler yazdıran Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük garantisi olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü kutluyorum." Şeklinde konuştu.



Kaymakam Zafer Oktay ise " Gaziler günü münasebetiyle hem gazilerimizle, hem şehit yakınlarımızla buluştuk. Ben gazilerimize sağlıklı huzurlu bir yaşam diliyorum. Onlar sayesinde ülkemiz ayaktadır. Terörle mücadelemiz devam ediyor. Ülkemizin bağımsızlığı gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde korunmaktadır. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunarak gaziler gününü kutluyorum" sözlerine yer verdi.



Törene Sındırgı İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkan vekili Yücel Karan, gaziler, şehit yakınları, protokol üyeleri, kurum amirleri, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR