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Sındırgı'da 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği - BALIKESİR
6 saat önce
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:23 Kaynak: AA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, vatandaşların da katıldığı etkinlikte engelli aracı ile baston kullandı.
Daha sonra bir pastanede pasta kesilmesinin ardından Oktay ve Yavaş, engelli vatandaşlara hediyeler verdi.
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