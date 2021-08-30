Sındırgı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Sındırgı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları Kaymakamlık makamında tebligatların kabulü ile başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları Kaymakamlık makamında tebligatların kabulü ile başladı. Kaymakamlık makamında gerçekleşen programın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleşti. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' dolayısıyla yayımladığı mesajını okudu. Günün anlam ve önemini içeren konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiir okundu. Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşların katıldığı tören sonrasında Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. İlçe mezarlığında okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında dua edildi. Katılımcılar tarafından kabir ziyareti gerçekleştirildi, çiçek konuldu. - BALIKESİR

Son Dakika

Daha önce Atatürk'ü anmadığı için eleştirilen Ali Erbaş, bu kez üstüne basa basa vurguladı

Son dakika: Umut Meraş, resmen Beşiktaş'ta! Milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödendi

Son dakika: CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına sırtını döndü

Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi

Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu

Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar

Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü

Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı