Sındırgı'da 310 litre kaçak içki yakalandı - Son Dakika

Sındırgı'da 310 litre kaçak içki yakalandı
16.12.2020 11:19
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki imal ederek satan şahsın evine ve işyerine baskın düzelendi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki imal ederek satan şahsın evine ve işyerine baskın düzelendi. Jandarma ekipleri yaptıkları aralamalarda 310 litre kaçak içki ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak ve bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Sındırgı İlçesinde kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen A.G. isimli şahsın ikametinde ve işyerinde yapılan aramada; 310 litre kaçak içki ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR
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