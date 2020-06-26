Sındırgı'da 65 yaş üstüne maske ve kolonyalar ulaştırıldı - Son Dakika

Sındırgı'da 65 yaş üstüne maske ve kolonyalar ulaştırıldı

Sındırgı'ya Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen 9 bin 400 paket kolonya ve maske Sındırgı İlçe Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi ve mahalle muhtarları işbirliği ile 65 yaş üstü vatandaşlaraSındırgı genelinde 65 yaş üstü 9 bin 400 vatandaşa paketlerin ulaştırıldığını belirten Kaymakam Oktay...

Sındırgı'ya Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen 9 bin 400 paket kolonya ve maske Sındırgı İlçe Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi ve mahalle muhtarları işbirliği ile 65 yaş üstü vatandaşlara

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var


Sındırgı genelinde 65 yaş üstü 9 bin 400 vatandaşa paketlerin ulaştırıldığını belirten Kaymakam Oktay " Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanımızın selamları ile birlikte hediyelerini takdim. İnşallah korona ile mücadele ettiğimiz günlerde katkı sağlayacaktır. Pandemi sürecinde en baştan beri dikkatli bir şekilde süreci yönetiyoruz. Vak'alarımız da şu an çok çok azalmış durumda. İnşallah sosyal mesafe kuralları ve aynı zamanda maske takma zorunluluğuna uyduğumuz takdirde pandemi sürecini atlatacağımıza inanıyorum " dedi.


Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "11 Mart'tan bu yana ülkemizde olan KOVİD 19 korona virüs sürecinde ilçemizde bütün Türkiye'de olduğu gibi alınan tedbirler, bu tedbirler kapsamındaki maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarını hep beraber uygulamaya çalıştık. Bu yapılan çalışmalar neticesinde de ilçemizde hem kaymakamlığımız, hem belediyemiz, hem de büyükşehrin imkanlarıyla vatandaşımızın bu zor süreci atlatabilme yol ve yöntemleri konusunda destek verdik. Son olarak da bütün halkımızı ilgilendiren köylerde 65 yaş üzeri bulunan vatandaşlarımızın maske ihtiyaçlarını ve dezenfekte ihtiyaçlarını karşıladık. Cumhurbaşkanlığımızın yolladığı maske ve kolonyaları dağıtıyoruz. İnşallah bu zor süreçte bitecek, güzel günlere ulaşacağız. Hep birlikte. Bizler vatandaşlarımızı bilinçlendirme, devletin imkanlarını onlara sunabilme adına üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah binlerce kere razı olsun. Süreç sağlık bakanlığımızın kontrolünde, devletimizin imkanlarıyla en az riskle, en az sıkıntılarla aşılmış durumda. İnşallah çok yakın zamanda hem turizmin önü açılacak, hem de ülkemizdeki bu korona bitmiş olacak. Sağlıklı günler diliyorum. İmkanlardan, fırsatlardan dolayı hükümetimize teşekkür ediyorum" dedi.


Akçakısrak mahalle muhtarı Feyzullah Özgün vatandaşlara ulaştırılan yardımları dağıtmak için kapı kapı dolaştıklarını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizzat yardımlarını ulaştırdık 65 yaş üstü vatandaşlarımıza. Hane hane ev ev dolaştık. Kolonya ve maskelerini de bizzat muhtarlar olarak evlerine kadar teslim ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Sındırgı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 20:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sındırgı'da 65 yaş üstüne maske ve kolonyalar ulaştırıldı - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 02:38:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sındırgı'da 65 yaş üstüne maske ve kolonyalar ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]