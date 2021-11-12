Sındırgı'da 86 bin fidan toprakla buluşuyor - Son Dakika

İlk etapta 1000 fidanın toprakla buluştuğu sahada çalışmalar devam ediyor. 86 bin yeni fidan bu kapsamda toprakla buluşacak.

Ülke genelinde olduğu gibi Sındırgı'da da düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluştu.

Doğal Şehir Sındırgının yüzde 57sinin ormanlarla kaplı olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Bugün muhteşem bir gün. Tabiatı, doğayı ve yaşam alanımız aslında koruma da çok özel bir iş yaptık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında başlattığı ve bir ağacın bir nefes olduğunu belirten geleceğe nefes olmak için başlatılan projeye biz de destek oluyoruz belediyemiz olarak. " dedi.

Ağaçlandırma kampanyasına milli ağaçlandırma günü itibariyle başladıklarını belirten Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay ise, "Bugün 11 Kasım 2021 her yıl yaptığımız gibi ağaçlandırma seferberliği kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirilen programla beraber sevgili öğrencilerimizle, kurum amirlerimizle bugün bir ağaçlandırma çalışmasına katıldık. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımıza ağaç sevgisini anlatmak onlara doğayla barışık doğaya sevgi ve saygı duyan bir nesil olarak yetiştirmek adına her yıl yaptığımız gibi etkinliklerimiz de bu yıl da aynı şekilde Asar bölgemizde faaliyetlerimizi yürütüyoruz." sözlerine yer verdi.

Sındırgı Orman İşletme Şefi Hatice Solmaz "Burası bizim 66 nolu bölmemiz endüstriyel plantasyon sahamız. 56 hektardır. Önce kesimini yaptırdık. Sonra sürümünü yaptırdık. Sahamızı hazırladık. 86.000 fidan dikeceğiz. 80.000'i kızıl çam olacak 6.000'i selvidir, karaçamdır dikeceğiz. Bugün 510 tane fidanımızı getirdik. Çocuklarla beraber diktik. Ondan sonrasında tekrar sahamızı gezeceğiz. Fidanlarımıza bakacağız, soğumasını yapacağız. Bu ayın sonuna kadar da tüm sahamız hazır olur. Dikimi tamamlanmış olur. " dedi.

Her sene daha fazla fidanı toprakla buluşturduğunu belirten İbrahim Ethem Akıncı Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Hatice "Mesela geçen sene diktiğimde 2-3 tane dikmiştim bu sene 7-8 tane diktim çevre için duyarlı bir konu bence. Bence herkes ağaç dikmeli bu konu hakkında. Bence herkes ağaç diksin. Ağaç dikmek çok güzel bir şey. Annelerimiz ve babalarımız da çocuklarına öğretmeli bence ağaç dikmeyi. Geleceğe nefes oluyoruz, dünyaya da nefes oluyoruz." Dedi.

Doğayla buluşmak, çevreye katkı sağlamanın mutluluk verici olduğunu belirten İbrahim Ethem Akıncı Ortaokulunda 7. Sınıfa giden Doğan Yılmaz" Burada ağaç diktik. Ağaç dikmeyi yeni öğrendim. Keyifliydi. Doğamızı, çevremizi düzeltmek, güzel yapmak eğlenceliydi. Yani kısacası güzeldi. Kaç tane ağaç diktim, 12 tane diktim. Bu seneki etkinlikler güzeldi. Böyle olursa devam ederse güzel olur." Dedi.

İbrahim Ethem Akıncı Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Caner Bürcü:"Ağaç dikmek güzel bir şey. Yani çevremize, doğamıza korumamız gerek. Yani ben büyüyünce belki ailemi alıp buraya gelip ben diktiğim ağaçları görebilirim. İşte bu yüzden. Ağaç dikmeyenlere de şunu diyorum: Ağaçları diksinler yani, ağaç dikmek çok güzel bir şey, eğlenceli. Ben ağaç dikmeyi de yeni öğrendim. Ben bu etkinlikte 25 tane ağaç diktim. Yani başkaları da dikti. İyi oldu." dedi.

Fidan dikim töreni sonrasında Orman işletme müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Fidan dikme törenine kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, Sındırgı Orman İşletme müdürü Erdoğan Demirci, orman ve belediye personeli, öğrenciler, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkiler ile vatandaşlar katıldı.