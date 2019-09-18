Son Dakika Haberleri: Sındırgı'da atlı cirit heyecanı sona erdi
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Sındırgı'da atlı cirit heyecanı sona erdi

49 dakika önce

- Sındırgı'da atlı cirit heyecanı sona erdiBALIKESİR - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig D Grubu final yükselme müsabakaları Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapıldı.

- Sındırgı'da atlı cirit heyecanı sona erdi

BALIKESİR - Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig D Grubu final yükselme müsabakaları Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapıldı. Müsabakalar sonunda Eşme Üç Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü birinci olarak bir üst lige yükseldi.

Sındırgı Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakalarda takımlar dostluk çerçevesi içerisinde birbirleriyle yarıştı. Sındırgı Belediyesi katkılarıyla Kocakonak cirit sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda Erzurum Uzmanlar Atlı Cirit Spor Kulübü, Eşme Üç Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü, Bursa Atlı Okçuluk Spor Kulübü ve Bayburt Dede Korkut Atlı Cirit Spor Kulübü şampiyonluk için mücadele etti. Müsabakaların sonunda 16 takım arasında bir üst lige çıkacak takım belirlendi. Eşme Üç Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü birinci olarak bir üst lige yükselirken, ikinciliği Bursa Atlı Cirit Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Bayburt Dede Korkut Atlı Cirit Spor Kulübü aldı. Dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Başkan Yavaş: "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Bu milletin özünde var olan ve her daim cenge hazır olmak için düğünde, cemiyette, bayramda icra ettiği geleneksel spor dalları ile ilgili alakalı Sındırgı alt yapılarını bitirdi. Üç ayrı spor kulübünün bulunduğu ilçemizde beş yıldan beri Türkiye geneli müsabakaları gerçekleştiriliyor. Ata sporu yaşatıldığı gibi ilçemize de ekonomik katkı da sağlanıyor. Turizme, otellerimize, esnafımıza da bu tür organizasyonlar katkı sunuyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dostluk çerçevesinde müsabakaları tamamlayan takımlarımıza da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Deniz Tetik: "Ata sporumuzu gelecek nesillere taşımanın gururunu yaşıyoruz"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Balıkesir İl temsilcisi Deniz Tetik, "Atlı cirit bir üst lige çıkma müsabakalarını Sındırgı'da tamamladık. Buradan 16 takım arasında birincilikle çıkan Uşak Eşme takımını tebrik ediyorum. Geleneksel spor dallarımızın her dalını yaşatan başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu şekilde ata sporlarımızı gelecek nesillere taşımanın gururunu yaşamaktayız" açıklamasını yaptı.

Sındırgı'da atlı cirit heyecanı sona erdi

Sındırgı, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
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