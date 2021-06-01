Sındırgı'da aylar sonra kepenk açan esnaf memnun

BALIKESİR - Pandemi sürecinin başlaması ve yasaklar ile birlikte uzun süredir kepenk kapatan kafe, restoran vb. işletmeler yeni normalleşme süreci ile birlikte belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Aylar sonra yarı kapasiteyle de olsa hizmet vermenin mutluluğunu yaşayan Sındırgı esnafı da tam normal günlere dönmenin arzusunda. Kafe, çay bahçesi ve lokanta gibi işletmelerin açılmasından vatandaşlar da memnun. İlk günün heyecanı ile vatandaşlar soluğu lokanta kafe ve çay bahçelerinde aldı.

Çay bahçesinde hizmet veren Halil Sungun " Bugün bayağı yoğun geçti. 2-3 aydır parklar çay bahçeleri falan kapalıydı. Sabah yağmur olmasına rağmen hava sonradan açıldı ve insanlar toplandı. Biraz yorulduk. Ama değdi yani. " dedi.

Çay bahçeleri, kafe gibi işletmelerin yanında lokantalarda yemek yemeyi özleyenler de hat safhada.

Yemek sektöründe hizmet veren Ayşe Dedeleroğlu "Açıldığımız için mutluyuz. İnşallah vatandaşlarımız da bizler de daha çok dikkat ederiz. Bekliyoruz herkesi. Mesafeli bir şekilde. İlk gün güzel geçti yoğun, biz dükkanlarımızı özledik, herkes birbirini özledi. İnşallah güzel günler olsun. "

Lokanta işletmecisi Mustafa Yarar ise " Şükür çok güzel, hareketlilik var. İnşallah her zaman böyle devam eder. Müşterilerimiz yine aynı geldi. Gelen arkadaşlarımız da memnun. Oturarak yemek yiyoruz diyor. İnşallah pandemisiz bir şekilde devam ederiz " dedi.