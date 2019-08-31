Sındırgı'da Başpehlivan Dağdeviren

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Geleneksel Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleşti. Başpehlivanlık güreşinde finalde Ünal Kahraman'ı yenen Ertuğrul Dağdeviren başpehlivan oldu.



Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Hamza Köseoğlu başta olmak üzere 16 başpehlivan ve Türkiye geneli 300'e yakın pehlivanın kol bağladığı güreşlerde Ertuğrul Dağdeviren başpehlivanlığı kaptırmadı. 2018 yılı Yağcıbedir Yağlı Güreşlerinde başpehlivan Dağdeviren olmuştu, ikinci yılında da kürsüye çıkmayı başardı. Sındırgı Panayır alanında yapılan yağlı güreşlere 16'sı Kırkpınar tarihi güreşlerinde nam salmış 16 başpehlivan olmak üzere çevre il ve ilçelerden 300 güreşçi katıldı.



Sındırgı Dualı Çayırı binlerce vatandaşı ağırladı



Gencinden, yaşlısına binlerce vatandaş Sındırgı dualı çayırında toplandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına gerçekleştirilen güreşlerde heyecan doruktaydı. Kıran kırana geçen güreşlerde başpehlivanlık mücadelesi için Ünal Karaman ve Ertuğrul Dağdiveren kol bağladı. Yarım saat süren mücadelenin ardından başpehlivanlık unvanını Dağdeviren aldı. Sındırgı'nın altın kemeri Yağcıbedir halısı ve Yağcıbedir motifli pehlivan kemeri takdim edildi. Yağcıbedir Yağlı Güreşlerinin güreş ağası bu yıl da Bülent Bek oldu. 3 yıldan bu yana ağalığı üstlenen Bek "Ata sporu güreşlerin yaşatılması adına desteklerimiz devam edecek. Pehlivanlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yaptığı açıklamada "Sındırgı'da 2019 yılı yağlı pehlivan güreşleri Balıkesir'in evladı Ertuğrul Dağdiveren'in şampiyonluğu ile sona erdi. Sındırgı er meydanında pehlivanlarımız çok güzel güreşler izlettirdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Tabi ki Sındırgı seyircisini aslında kutlamak lazım. Neyin ne olduğunu nasıl olduğunu iyi güreşleri kötü güreşleri de çok iyi biliyor. Bizler de yağlı güreşe destek veriyoruz. Şerif pehlivanın ve Mehmet Ali Yağcı'nın memleketinde bu gün çok özel bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu özel durum Mehmet Ali Yağcı ve Şerif pehlivanın anıtlarını açtık. Burada onları ölümsüzleştirdik. Desteğimiz devam edecek gençlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu er meydanı bizimle beraber coşmaya devam edecek. Geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da yöresel değerlerimizin ön planda olduğu bir festival gerçekleştiriyoruz. 3 Eylül Salı gününe kadar devam edecek festivalimize herkesi bekliyorum. Katılım ve katkı sağlayan bütün dostlara teşekkürler" sözlerine yer verdi.



Sındırgı, Yağcıbedir'de düzenlenen yağlı güreş müsabakalarına Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Gökçe Uygur, Adil Çelik, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, Karesi Belediye başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül belediye başkan vekili M. Birol Şahin, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, protokol üyeleri ve çok sayıda güreşsever katıldı. - BALIKESİR