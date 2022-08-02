Balıkesir'deki Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi - Son Dakika
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Balıkesir'deki Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi

02.08.2022 20:19
Balıkesir'deki Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi

Sındırgı'da bu yıl ilki gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi.

Sındırgı'da bu yıl ilki gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi.

Gözören Mahallesi'ne bağlı Sarıcaova Yaylası'nda 4 gün boyunca devam eden şenliğe Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda kişi katıldı.

Gökyüzü Bilimcisi, Astronomi ve Uzay Bilimi Uzmanı Prof. Dr. Ethem Derman önderliğinde gerçekleşen şenlikte katılımcılar doğada kamp kurdu, teleskoplarla gökyüzü ve gezegenleri izleyip uzmanlardan bilgi aldı.

Gökyüzü fotoğrafçılarının çok sayıda fotoğraf çektiği şenlikte, Uğur İkizler tarafından yapılan el yapımı teleskop da yer aldı. Etkinlikte gökyüzü şekilleri ise Mert Koçer tarafından şenliğe katılanlara tanıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, etkinlikten büyük keyif aldığını söyledi.

"Karanlık Alan Parkı"

Yılmaz, gökyüzünü ilk kez bu kadar net gördüğünü vurgulayarak, bulundukları alanın "Karanlık Alan Parkı" ilan edebilecekleri bir yer olduğunu aktardı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da bulundukları bölgenin gökyüzünü en iyi izleyebileceğini bir yer olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ethem Derman ise şenliğine katılımın fazla olduğunu vurgulayarak, "Katılımcılara gökyüzünü tanıttık ama bu etkinlikten en çok çocuklar yararlandı. Çünkü onlara çok güzel atölye çalışmaları yaptırdık." dedi.

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Kaynak: AA

Ethem Derman, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir'deki Gökyüzü Gözlem Şenliği sona erdi - Son Dakika
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