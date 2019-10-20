Sındırgı'da

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "çuvallık" adı verilen tezgahta çaput ve iplikten kilim dokuyan kadınlar bu işi "geçim kapısı"na dönüştürdü.

İlçeye bağlı kırsal Çamalan Mahallesi sakinlerinden 76 yaşındaki Alime Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 58 yıldır dokumacılıkla uğraştığını söyledi.

Eskiden mahallede yaygın olan çuvallık dokumacılığını şimdi kendisi dahil iki kişinin sürdürdüğünü belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Tarlaya gidemiyorum, ekmek teknem bu. Bu dokumalar pamuk. Pamuk toz geçirmiyor, sağlıklı oluyor. Kendimize göre malzeme yapıyorum. Kazakları söküyorum, düğümlüyorum ve bunlardan yani eskilerden yeni yapıyorum. Ben buna 17-18 yaşında başladım. İlkin önlük, gömlek yapıyorduk. Şimdi onlar yok artık. Üç etekler, basmalar çıktı, dokumalar bitti. Eski sanat yok şimdi. Anamdan hatıra kaldı bana ama bizim çocuklar hatıra yapmıyor şimdi. 'Hazır çok pazarda' diyorlar."

Aydın, kendisi ve bu işi yapan diğer mahalle sakini bırakınca çuvallıkla dokumacılığı yapacak başka birilerinin olmadığını sözlerine ekledi.