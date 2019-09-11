Son Dakika Haberleri: Sındırgı'da domates hasadı
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Sındırgı'da domates hasadı

1 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde salçalık domates hasadı başladı.

Sındırgı'da domates hasadı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde salçalık domates hasadı başladı. Balıkesir'de salçalık domates üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Sındırgı'da günlük 500 ton domates toplandığı belirtildi.

Türkiyenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Sındırgı ovasında üreticiler domates hasadı gerçekleştiriyor. Üreticiler dönümden on ton domates topladıklarını kaydetti.

Sındırgı ovasında, tarlasında domates yetiştiren ve geçimini çiftçilikle sağlayan Sevil Karabacak, bu yıl verimin iyi, fiyatların düşük olduğunu kaydetti.

Karabacak, "Haziran ayında dikimini gerçekleştirdik. Sulamasını ve çapasını yaptık. Şimdi topluyoruz. Dönümde on ton domates topluyoruz ama fiyatlar düşük. Fiyatlar biraz daha yüksek olsa daha iyi olur " dedi.

Sındırgı'ya bağlı İbiller mahallesi rampasında domates alımı gerçekleştiren firmanın sahibi Niyazi Koç ise günlük 500 ton domates aldıklarını belirtti.

Koç "Bu yıl daha bereketli bir yıl. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı domates tarlasında domates hasadı oldukça neşeli geçiyor.

Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:52 Kaynak: AA
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