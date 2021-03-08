Sındırgı'da edebiyatın avlusunda kadın konferansı - Son Dakika

Sındırgı'da edebiyatın avlusunda kadın konferansı

08.03.2021 18:23

- Sındırgı'da edebiyatın avlusunda kadın konferansı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınlar günü pandemi kuralları çerçevesinde kutlandı.

- Sındırgı'da edebiyatın avlusunda kadın konferansı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınlar günü pandemi kuralları çerçevesinde kutlandı. Geleneksel olarak Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen geniş katılımlı kadınlar günü etkinliklerinin yerini bu yıl sınırlı katılımdaki konferans aldı.

Yazar Mehtap Altan tarafından Akpınar Yaşam Merkezinde " Edebiyatın Avlusunda Kadın" isimli konferans gerçekleştirildi. Pandemi kuralları gereğince sınırlı katılımla gerçekleşen konferans sohbet havasında geçti.

Kadınlara her alanda önem veren ve hayata geçirilen projelerde de öncelikli tutan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da günün anısına kadınlara karanfil ve kitap hediye etti. Konferans öncesi kadınlara hitap eden başkan Yavaş "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hayatımızın her alanında elmanın iki yarısı olduğumuz insan olabilmemizin diğer yanı kadınlarımız. Kimisi tarlada, kimisi ocak başında, kimisi çocuğuna bakarken, kimisi geleceği inşa eden en büyük emekçi. Bugün çalışan anlamında sadece işyerindeki değil, evdeki de yemek yapanı da ve en önemlisi de insan yetiştireni de emekçi bir kadın. Onun için kadınlarımızın bu özel gününü tebrik ediyorum. Bizler Sındırgıda Bereket Versin Kooperatifi ile birlikte o kadınlarımızı hem istihdam edilebileceğini hem de ev imkanları ile ev ekonomisine katkı sunabileceklerini gösteren projeler yapıyoruz. Her türlü imkanımız fırsatımız kadınlarımıza ait olarak yürüyor. Bundan dolayı da Sındırgının kadınları, doğal şehre yakışan işler yapıyorlar. Sındırgıda kadınlar ile birlikte büyüyoruz. Kadınlarımız iyi ki var, iyi ki annemiz iyi ki eşimiz iyi ki kızımız. Kadınlarla beraber hayat daha güzel" Dedi.

Konferans sonunda yazar Mehtap Altan'a belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın eşi Yaşiye Yavaş ve Sındırgı Belediye meclis üyesi Hatice Demir tarafından günün anısına Akpınar Yaşam Merkezinde kadınlar tarafından üretilen hediye sepeti verildi. Program sonrasında yazar Altan kitaplarını imzaladı. Katılımcı kadınlar da muhteşem bir konferans olduğunu belirterek, " Bu yıl pandemi nedeniyle buruk bir kutlama olsa da sohbet havasında güzel bir program oldu. Bizleri hiçbir zaman unutmayan başkanımız Ekrem Yavaş'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Sındırgı'da edebiyatın avlusunda kadın konferansı
Sındırgı'da edebiyatın avlusunda kadın konferansı
Sındırgı'da edebiyatın avlusunda kadın konferansı
Sındırgı'da edebiyatın avlusunda kadın konferansı
Sındırgı'da edebiyatın avlusunda kadın konferansı
Sındırgı'da edebiyatın avlusunda kadın konferansı
Sındırgı'da edebiyatın avlusunda kadın konferansı

Kadınlar Günü, Mehtap Altan, Ekrem Yavaş, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sındırgı'da edebiyatın avlusunda kadın konferansı - Son Dakika


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