Sındırgı'da engelli öğrenciler için oyun salonu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sındırgı'da engelli öğrenciler için oyun salonu açıldı - Son Dakika

Sındırgı'da engelli öğrenciler için oyun salonu açıldı

7 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde engelli öğrenciler için hayırseverlerin katkılarıyla oyun salonu açıldı.

Sındırgı'da engelli öğrenciler için oyun salonu açıldı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde engelli öğrenciler için hayırseverlerin katkılarıyla oyun salonu açıldı.

Sındırgı İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu ve Ortaokulundaki engelli öğrenciler için yaptırılan oyun salonu hizmete girdi.

Oyun salonuna destek veren Zenit MadencilikHalkla İlişkiler Müdürü Coşkun Kuzum ve Yağcıbedir Emlak Ofisi sahibi Suat Sarıgöz'e plaket verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafif, orta ve ağır engelli öğrencilere yönelik oyun salonu açtıklarını, tek bir öğrenci ile velinin dışarıda kalmaması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Coşkun Kuzum da Sındırgı'daki eğitimle ilgili konulara büyük önem verdiklerini belirterek, "Özel eğitim sınıfının harika bir öğretmen kadrosu var. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz, özel eğitim sınıfına her zaman desteklerimiz devam edecek." dedi.

Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nihat Kahveci: 2020-21 sezonu için VAR konuşmalarının yayınlanmasından yanayım
Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:14:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sındırgı'da engelli öğrenciler için oyun salonu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]