Son Dakika Haberleri: Sındırgı'da fuhuş operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Sındırgı'da fuhuş operasyonu

Sındırgı'da fuhuş operasyonu

7 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri iki adrese fuhuş operasyonu düzenledi.

Sındırgı'da fuhuş operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri iki adrese fuhuş operasyonu düzenledi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "Fuhuş" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Alacaatlı mahallesinde ikamet eden C.T. ve A.D.'nin ikamet ettikleri iki ayrı adreste aramalar yapıldı. 636 dolar ve 25 bin TL nakit para ele geçirildi. Fuhuş suçundan elde edilen gelire el konuldu. Adli makamların talimatıyla C.T. ve A.D. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Sındırgı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs adliyeye sevk edildi!
Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:43:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sındırgı'da fuhuş operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]