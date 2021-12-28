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Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı - Son Dakika

Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

28.12.2021 16:51
Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Balıkesir'in Sındırgı Devlet Hastanesi'nde HAP Tahliye ve Kırmızı Kod Tatbikatı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Sındırgı Devlet Hastanesi'nde HAP Tahliye ve Kırmızı Kod Tatbikatı gerçekleştirildi. Yapılan tatbikat nefes kesti.

Senaryoya göre, hastane binasının cerrahi sevisinde bir odada yangın çıktı. Hasta yakınının görevli hemşireye haber vermesi ile birlikte görevli hemşire olay yerine giderek yangını gördü ve kırmızı kod verildi. Kırmızı kod ile birlikte alt yapı sorumlusu personel tarafından elektrik ve gaz sistemi kapatıldı ve itfaiyeye haber verildi. Hastane görevli personeli yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yangın çıkan odadaki hastayı tahliye etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri ihbardan 6 dakika sonra hastaneye ulaştı. Yangın itfaiye ekiplerine devredildi, saha sorumlusu, iş güvenliği amiri olay yerinde güvenlik tedbiri alarak MOR Kod verdi. Olay yönetim ekibi yönetim odasında toplandı ve operasyon şefi alan sorumlusu ve iş güvenliği uzmanından alınan bilgiler HAP başkanına iletildi. Yangının büyüdüğü ve kontrol edilemediğinin belirtilmesi üzerine HAP başkanı diğer hastaların da tahliyesine karar verdi. SARI kod ile 11.10 da katta bulunan diğer hastaların tahliye işlemi başlatıldı.

Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da kattaki hastalar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 hasta dikey tahliye ile acil servis müşahede odasına indirildi. Acil servis doktoru hastaların durumumun iyi olduğunu bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve alan sorumlusunun istişaresi sonucunda yangının söndüğü bilgisi iletildi. Yeşil Kod uygulamasına geçildi. Görevli personel tarafından yapılan zarar tespitinde bir hasta yatağı, dolap ve prizlerin zarar gördüğü tespit edildi.

Bu tür tatbikatların afetlere hazırlık açısından önemli olduğunu belirten Sındırgı Devlet Hastanesi başhekimi Murat Soner Çirkinoğlu "Bugün HAP tatbikatımızı gerçekleştirdik. HAP demek afetlere karşı hazırlıklı olmak demek. Biz de zaman zaman bütün personelimizle beraber tatbikatlar yapmaktayız. Bugün de yangın tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bu tatbikatlar vatandaşımızın ve personelimizin sağlığı için onların güvende olması için çok önemli. Bilgilerimizi güncel tutmak adına sık sık bu tatbikatları gerçekleştiriyoruz" dedi. - BALIKESİR

Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı
Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

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Devlet Hastanesi, Balıkesir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı - Son Dakika
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