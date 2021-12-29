Üye Girişi
Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı - Son Dakika

Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

29.12.2021 00:57
Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Balıkesir'in Sındırgı Devlet Hastanesi'nde HAP Tahliye ve Kırmızı Kod Tatbikatı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Sındırgı Devlet Hastanesi'nde HAP Tahliye ve Kırmızı Kod Tatbikatı gerçekleştirildi. Yapılan tatbikat nefes kesti.

Senaryoya göre, hastane binasının cerrahi sevisinde bir odada yangın çıktı. Hasta yakınının görevli hemşireye haber vermesi ile birlikte görevli hemşire olay yerine giderek yangını gördü ve kırmızı kod verildi. Kırmızı kod ile birlikte alt yapı sorumlusu personel tarafından elektrik ve gaz sistemi kapatıldı ve itfaiyeye haber verildi. Hastane görevli personeli yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yangın çıkan odadaki hastayı tahliye etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri ihbardan 6 dakika sonra hastaneye ulaştı. Yangın itfaiye ekiplerine devredildi, saha sorumlusu, iş güvenliği amiri olay yerinde güvenlik tedbiri alarak MOR Kod verdi. Olay yönetim ekibi yönetim odasında toplandı ve operasyon şefi alan sorumlusu ve iş güvenliği uzmanından alınan bilgiler HAP başkanına iletildi. Yangının büyüdüğü ve kontrol edilemediğinin belirtilmesi üzerine HAP başkanı diğer hastaların da tahliyesine karar verdi. SARI kod ile 11.10 da katta bulunan diğer hastaların tahliye işlemi başlatıldı.

Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da kattaki hastalar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 hasta dikey tahliye ile acil servis müşahede odasına indirildi. Acil servis doktoru hastaların durumumun iyi olduğunu bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve alan sorumlusunun istişaresi sonucunda yangının söndüğü bilgisi iletildi. Yeşil Kod uygulamasına geçildi. Görevli personel tarafından yapılan zarar tespitinde bir hasta yatağı, dolap ve prizlerin zarar gördüğü tespit edildi.

Bu tür tatbikatların afetlere hazırlık açısından önemli olduğunu belirten Sındırgı Devlet Hastanesi başhekimi Murat Soner Çirkinoğlu "Bugün HAP tatbikatımızı gerçekleştirdik. HAP demek afetlere karşı hazırlıklı olmak demek. Biz de zaman zaman bütün personelimizle beraber tatbikatlar yapmaktayız. Bugün de yangın tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bu tatbikatlar vatandaşımızın ve personelimizin sağlığı için onların güvende olması için çok önemli. Bilgilerimizi güncel tutmak adına sık sık bu tatbikatları gerçekleştiriyoruz" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500

Devlet Hastanesi, Balıkesir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı - Son Dakika


AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı         
14:17
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
00:48 Fatih Terim'den maç sonrası bomba açıklamalar: Ömrümde böylesini hiç görmedim
00:28 Herkes Galatasaray'ı durduran kaleciyi konuşuyor, geçen yıl da aynısını yapmış
00:27 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan ek zam talebi: En kısa sürede hayata geçirilmeli
00:27 Tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş intihar etti
00:25 Son enflasyon verileri, 3 Ocak'ta açıklanacak
00:09 Denizlispor, Nef Stadı'nda penaltılarda Galatasaray'ı eledi
23:25 Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
23:24 3 haftalık bebek, soğuk havada sokağa terk edildi
23:23 Galatasaray'ın performansı taraftarı çıldırttı: Kutsaldır o forma
23:04 CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? sorusunu 400 bin kişi yanıtladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 01:13:32. #1.12#
SON DAKİKA: Sındırgı'da gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement