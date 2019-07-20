Sındırgı'da heyelan
9 dakika önce
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
'in Sındırgı
ilçesinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Kırsal mahallelerin yolları kapanırken, bölgede çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre Sındırgı'da aşırı yağış nedeniyle Simav
Çayının taşması sonucunda yüksek bölgelerde bulunan mahallelerin bağlantı yollarında heyelan meydana geldi. Bazı mahallelerin yolları kapanırken, Sındırgı'nın Cüneyt, Deregölcük ve Sinandede kırsal mahallelerinde orman bağlantı yolları yapılan çalışmalar neticesinde açıldı. Kapalı yolları açma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR
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