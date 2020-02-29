Sındırgı'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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Sındırgı'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı
6 saat önce
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İdlip'te şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İdlip'te şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Sındırgı Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen anma etkinliğine STK, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şerif Paşa Caminde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazının ardından ise İdlib'de şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası vatandaşlara lokma hayrında bulunuldu. - BALIKESİR
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