Sındırgı'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sındırgı'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Sındırgı'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

6 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İdlip'te şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sındırgı'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İdlip'te şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Sındırgı Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen anma etkinliğine STK, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şerif Paşa Caminde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazının ardından ise İdlib'de şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası vatandaşlara lokma hayrında bulunuldu. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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