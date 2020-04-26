Sındırgı'da iftar çadırı evlere geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sındırgı'da iftar çadırı evlere geldi - Son Dakika

Sındırgı'da iftar çadırı evlere geldi

6 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2002 yılından bu yana geleneksel hale getirilen iftar çadırı bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında kurulmadı.

Sındırgı'da iftar çadırı evlere geldi, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2002 yılından bu yana geleneksel hale getirilen iftar çadırı bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında kurulmadı. İftar ve yardımlaşma geleneğini sürdürmek isteyen Sındırgı Belediyesi de iftar yemeğini kapı kapı dağıtma kararı aldı.


Sındırgı Belediyesi öncülüğünde hayırsever esnaf ve vatandaşlar iş birliğinde hazırlanan iftar yemekleri kapı kapı dağıtılıyor. Mahalle muhtarları ile koordineli şekilde belirlenen 200 kişiye belediye personeli tarafından ilk iftar yemekleri verildi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da yemek dağıtımına katılarak vatandaşların ramazan ayını kutladı. Yemek dağıtım listesinin gelen taleplere göre revize edileceği belirtildi. İhtiyaç sahibi adı belirtmek ve yardımda bulunmak isteyen vatandaşların da Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bildirmeleri gerekiyor.


Bu yıl iftar çadırı yok, evlere servis var


Geleneksel iftar çadırının bu yıl kurulmadığını, salgın hastalığı yenip yeniden eski iftarlarda buluşmanın hayalini kurduklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Mübarek ramazanımız geldi. İlk sahurumuzu yaptık. İlk orucumuzu tuttuk. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Başı mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan ramazan hepimize sabrı paylaşmayı yardımlaşmayı öğretiyor. Dünyayı sarsan ülkemizde de can kayıplarına sebep olan, normale dönmeye başladığını umduğumuz korona virüsü belası ile karşı karşıyayız. Bizler eski yıllarda yaptığımız çokça etkinlikler, iftar yemekleri ve iftar çadırı organizasyonlarımıza bu yıl ara verdik. Teravih namazlarımızı evde idrak edeceğiz. İftar buluşmalarımız bu yıl olmayacak. Bizler de 20 yıldan beri devam eden iftar çadırı geleneğimizi farklı bir şekilde ortaya koymaya çalıştık. Şimdi ise yaptığımız çalışmayla iftar yemeklerini evlere vatandaşımızın ayağına götürmeye çalışıyoruz. O sevinç, o mutluluk bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Onlara bizzat ellerimizle yemeklerini teslim ediyoruz. Mahalle muhtarlarımızla yaptığımız planlama gereği ilçe merkezinde 200'ün üzerinde eve yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tabi bu sayı daha da artacak. Erzak yardımları olsun, iftar yemeği yardımları olsun vatandaşlarımızın bize verdiği güzel hediyeler var. Bu hediyeleri vatandaşlarımızdan alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oluyoruz. Bu yıl iftar çadırımız yok evlere servis var. Allah yardımlarınızı kabul eylesin inşallah" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Koronavirüs, Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 10:27 Kaynak: İHA

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