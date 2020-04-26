Sındırgı'da iftar çadırı kurulmadı, yemekler evlere dağıtılıyor - Son Dakika

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde geleneksel iİftar çadırı, bu yıl koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kurulmadı. İftar ve yardımlaşma geleneğini sürdürmek isteyen Sındırgı Belediyesi de, iftar yemeklerini evlere kadar götürüyor.

Sındırgı Belediyesi öncülüğünde hayırsever esnaf ve vatandaşlar işbirliğinde hazırlanan iftar yemekleri kapı kapı dağıtılıyor. Mahalle muhtarları ile koordineli şekilde belirlenen 200 kişiye belediye personelince ilk iftar yemekleri verildi. Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş da, yemek dağıtımına katılarak, vatandaşların ramazan ayını kutladı. Başkan Yavaş, geleneksel iftar çadırının bu yıl kurulmadığını, salgın hastalığı yenip yeniden eski iftarlarda buluşmanın hayalini kurduklarını söyledi. Başkan Yavaş, "Ramazan hepimize sabrı, paylaşmayı, yardımlaşmayı öğretiyor. Dünyayı sarsan, ülkemizde de can kayıplarına sebep olan, normale dönmeye başladığını umduğumuz koronavirüs belası ile karşı karşıyayız. Ramazan aylarındaki etkinliklerimize ve 20 yıldır süren iftar çadırı organizasyonumuza bu yıl ara verdik. Teravih namazlarımızı evde idrak edeceğiz. İftar buluşmalarımız bu yıl olmayacak. Yaptığımız çalışmayla iftar yemeklerini evlere, vatandaşımızın ayağına götürmeye çalışıyoruz. O sevinç, o mutluluk bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Onlara bizzat ellerimiz ile yemeklerini teslim ediyoruz. Mahalle muhtarlarımızla yaptığımız planlama gereği ilçe merkezinde 200'ün üzerinde eve yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tabi bu sayı daha da artacak. Erzak yardımları olsun, iftar yemeği yardımları olsun vatandaşlarımızın bize verdiği güzel hediyeler var. Bu hediyeleri vatandaşlarımızdan alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oluyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin inşallah" dedi.