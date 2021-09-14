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Sındırgı'da ipe dizilen boncuklardan Yağcıbedir halısının minyatürü üretildi - Son Dakika

Sındırgı'da ipe dizilen boncuklardan Yağcıbedir halısının minyatürü üretildi

14.09.2021 16:17
Sındırgı'da ipe dizilen boncuklardan Yağcıbedir halısının minyatürü üretildi, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin dünyaca ünlü Yağcıbedir halısı, boncuklar kullanılarak küçük boyutlu olarak yeniden üretildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin dünyaca ünlü Yağcıbedir halısı, boncuklar kullanılarak küçük boyutlu olarak yeniden üretildi.

Akpınar Yaşam Merkezi El Sanatları Teknolojisi Öğretmeni Hülya Sargıcı, yaptığı açıklamada, ilçede yüzde 100 koyun yününden dokunarak gelinlik kızların çeyizlerinde yer alan Yağcıbedir halısını boncuktan dokuduklarını bildirdi.

Gençlere, geleceğe ve kadın istihdamına yönelik bir çalışma olmasını amaçladığını belirten Sargıcı, "15 bin 697 boncuk ve 167 metre ip kullanarak yaptık Yağcıbedir halımızı. Takılarımızda günlük kullanıma uygun şekilde desenleri tasarlamaya çalıştık. Boncuk Yağcıbedir halımızı, halı dokuma tekniğiyle, atkısıyla ve çözgüsüyle elimizde dokuyarak yaptık." dedi.

Yağcıbedir halısının orijinal renklerinde boncuklar kullandıklarını dile getiren Sargıcı, eserin bu bakımdan emsal teşkil ettiğini anlattı.

Boncuk halının 40 santimetre boyunda ve 15 santimetre eninde olduğunu ifade eden Sargıcı, şöyle konuştu:

"Sındırgı'daki Yağcıbedir halımız erkek tarafını temsil ettiği için halı lacivert zemin üzerine yapılmakta. Lacivert, gökyüzünü temsil ediyor. İçinde kullandığımız narınç yani kahverengi rengimiz toprağı temsil ediyor. Kırmızı ise tarihten günümüze bereketi temsil ediyor. Yani gök, narınç, al ve ak renklerinden oluşuyor. Kenarında suyolu dediğimiz desen bulunuyor. Mihrabın iki yanında hayat ağacı bulunmakta. Mihrap bizim doğuşumuzu anlatır, doğduğumuz günden bugüne çocukluğumuzu, gençliğimizi simgeler. Daha sonra düz bir çizgiden oluşur, bu bizim olgunluğumuzu anlatır ve tekrar mihrap birleşir yine yaşlılığımızı ve ölümü anlatır yani hayatın bitme noktasını. Aslında Yağcıbedir motifinin tamamı 'Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz' sembolünü taşımaktadır. Orta kısmında cıva bulunmaktadır, terazi bulunmaktadır. Terazi hayatta ne kadar adaletli olduğumuzu anlatır."

Sındırgı'da ipe dizilen boncuklardan Yağcıbedir halısının minyatürü üretildi
Sındırgı'da ipe dizilen boncuklardan Yağcıbedir halısının minyatürü üretildi
Sındırgı'da ipe dizilen boncuklardan Yağcıbedir halısının minyatürü üretildi
Sındırgı'da ipe dizilen boncuklardan Yağcıbedir halısının minyatürü üretildi
Sındırgı'da ipe dizilen boncuklardan Yağcıbedir halısının minyatürü üretildi

Balıkesir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sındırgı'da ipe dizilen boncuklardan Yağcıbedir halısının minyatürü üretildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sındırgı'da ipe dizilen boncuklardan Yağcıbedir halısının minyatürü üretildi - Son Dakika
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