Sındırgı'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Çalılıkların içinde sürücü A.D. ve H.K'yi yakalayan ekipler, bagajda rulo halinde kesilmiş 44 direk arası 2 bin 200 metre telefon internet kablosu ele geçirdi.

Devriyeye çıkan jandarma ekipleri, Çaygören Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki aracın çevresinde şüphe üzerine yaptıkları araştırmada haberleşme direklerindeki kabloların kesildiğini fark etti.

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