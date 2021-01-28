Balıkesir'in ??????? Sındırgı ilçesinde kablo hırsızlığına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.
Devriyeye çıkan jandarma ekipleri, Çaygören Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki aracın çevresinde şüphe üzerine yaptıkları araştırmada haberleşme direklerindeki kabloların kesildiğini fark etti.
Çalılıkların içinde sürücü A.D. ve H.K'yi yakalayan ekipler, bagajda rulo halinde kesilmiş 44 direk arası 2 bin 200 metre telefon internet kablosu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sındırgı'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika