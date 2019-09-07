Son Dakika Haberleri: Sındırgı'da kaçak sigara operasyonu
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Sındırgı'da kaçak sigara operasyonu

27 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma Kaçak sigara ve tütün operasyonu yaptı.

Sındırgı'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma Kaçak sigara ve tütün operasyonu yaptı. Kaçak sigara satan işyerinde çok sayıda sigara ve makaron ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Sındırgı ilçesi Alacaatlı Mahallesinde bir işletmede kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden H.D. isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramada, bin 780 adet sigara, 200 adet boş makaron ele geçirilerek el konuldu. H.D. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Sındırgı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
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