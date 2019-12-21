Sındırgı'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sındırgı'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Sındırgı'da kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarmadan ekipleri kaçak tütün operasyonu yaptı.

Sındırgı'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarmadan ekipleri kaçak tütün operasyonu yaptı. Operasyonda 710 kg tütün ve 800 bin adet makaron ele geçrildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sındırgı ilçesinde büfe işleten M.A. isimli şahsın makaronlara tütün doldurarak kırsal mahallelerde, bakkal ve kahvehanelerde satış yaptığının tespit etmesi üzerine, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden M.A. isimli şüphelinin ev, eklentilerinde, aracında ve işyerinde yapılan aramada; 800 bin adet makoron, 708 kilo 500 gram kaçak tütün ve 2 kg paketi açılmış ve satışa hazır tütün ele geçirdi. Bu olayla ilgili olarak şüpheli M.A. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
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