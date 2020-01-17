Sındırgı'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sındırgı'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Sındırgı'da kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Sındırgı ilçesinde bir eve kaçak tütün operasyonu düzenledi.

Sındırgı'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Sındırgı ilçesinde bir eve kaçak tütün operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramalarda çok sayıda kaçak sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.


Sındırgı'da jandarma ekipleri aldıkları bir bilgi sonrası Ş.A. isimli şahsa ait evde yapılan aramada; 1 adet otomatik sigara doldurma makinesi, 1 adet kompresör, bin 500 adet boş makaron, bin 500 adet dolu makaron, 20 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek, alınan talimat ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Jandarma, Sındırgı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı: Parası için öldürüp testereyle parçalamış
Kayıp Gülistan'ın olay günü köprüde görüntüsü çıktı İranlı kadının makatından uyuşturucu çıktı Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma: Ben Avrupa'da kalmış adamım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 20:46:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sındırgı'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]