Sındırgı'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Sındırgı ilçesinde bir eve kaçak tütün operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramalarda çok sayıda kaçak sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.



Sındırgı'da jandarma ekipleri aldıkları bir bilgi sonrası Ş.A. isimli şahsa ait evde yapılan aramada; 1 adet otomatik sigara doldurma makinesi, 1 adet kompresör, bin 500 adet boş makaron, bin 500 adet dolu makaron, 20 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek, alınan talimat ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR