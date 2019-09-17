Sındırgı'da kan bağışı kampanyası

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nce kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda getirilen kan toplama tırında gönüllü olarak kan vermek isteyen vatandaşların kontrolleri yapıldıktan sonra kan bağışları yapıldı.

Balıkesir Kızılay Kan Bağışı Merkezi doktoru Hasan Fatih Solak, yaptığı açıklamada, Sındırgı'nın kan bağışı konusunda çok duyarlı olduğunu söyledi.

Sındırgı'da her ay ortalama 60-70 ünite kan toplandığını belirten Solak, "Vatandaşımız temel olarak 3 kişinin hayatını kurtarması için kan vermesi gerekiyor. Kan bağışında aldığımız kan, üç ayrı bölüme ayrılıyor. Hangi hastanın hangi bölüme ihtiyacı varsa o kan veriliyor. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır." diye konuştu.