Sındırgı'da karın tadını çocuklar çıkardı - Son Dakika

Sındırgı'da karın tadını çocuklar çıkardı

16.01.2021 23:46

Sındırgı'da karın tadını çocuklar çıkardı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yağan kar yağışıyla birlikte ilçede kartpostalları aratmayacak görüntüler oluşurken belediye ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Sındırgı'da karın tadını çocuklar çıkardı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yağan kar yağışıyla birlikte ilçede kartpostalları aratmayacak görüntüler oluşurken belediye ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sındırgı'da yağan karla birlikte çocuklar kartopu oynarken, bazı vatandaşlarda mermerde et pişirerek kar yağışının keyfini çıkardı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçe merkezinde öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışıyla birlikte çocuklar soluğu kartopu oynamada aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin önüne aileleriyle birlikte çıkan çocuklar kartopu oynayarak kar keyiflerini objektife poz vererek ölümsüzleştirdi. Aileleriyle birlikte kartopu oynayan çocuklar mutluluklarını dile getirirken, aile büyükleri de kar yağışından çocuklarının büyük keyif aldıklarını ifade etti. Kar yağışıyla birlikte ilçede kartpostalları aratmayan görüntüler oluşurken belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmaları yaptı. Belediye ekipleri ayrıca ilçe merkezine yakın yollarda görev alarak vatandaşların yolda kalmaması için ekipleri hazır tuttu.

Kar yağışının etkili olduğu ilçede bazı vatandaşlar da kar keyfini mangal yaparak çıkardı. İlçeye yakın kırsal mahallelerde doğaya çıkan bazı vatandaşlar mermer üzerinde et pişirdi.

Sındırgı'da karın tadını çocuklar çıkardı
Sındırgı'da karın tadını çocuklar çıkardı
Sındırgı'da karın tadını çocuklar çıkardı
Sındırgı'da karın tadını çocuklar çıkardı

Balıkesir, Sındırgı, Hisarcık, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sındırgı'da karın tadını çocuklar çıkardı - Son Dakika


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