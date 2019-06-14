Son Dakika Haberleri: Sındırgı'da öğrenciler 8 ton atık topladı
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Sındırgı'da öğrenciler 8 ton atık topladı

58 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, öğrencilere çevre bilinci aşılanması için "Temiz toplum, temiz çevre" sloganıyla yürütülen "Geleceğini Çöpe Atma Projesi" kapsamında 8 ton 170 kilogram atık toplandı.

Sındırgı'da öğrenciler 8 ton atık topladı, System.String[]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, öğrencilere çevre bilinci aşılanması için "Temiz toplum, temiz çevre" sloganıyla yürütülen "Geleceğini Çöpe Atma Projesi" kapsamında 8 ton 170 kilogram atık toplandı.
İlçe Kaymakamlığında düzenlenen ödül töreninde, projenin Sındırgı Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Ekim 2019-Haziran 2019 tarihlerinde, bütçesi Zenit Madencilik AŞ tarafından karşılanarak gerçekleştirildiği belirtildi.
Proje kapsamında Cüneyt Vadisi, Sındırgı Çamlığı ve Çaygören Barajı havzasında merkezdeki okulların katılımıyla çevre temizliği yapıldığı, kırsal mahallelerdeki okulların da bulundukları mevkide temizlik yaparak etkinliğe katıldığı bildirildi.
İmam Hatip Ortaokulunun 2 ton, İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu ve Ortaokulunun 1,6 ton, Anadolu İmam Hatip Lisesinin ise 1,5 ton atık topladığı açıklandı.
En çok atık toplayan okulların, madencilik firması tarafından ödüllendirildiği törende konuşan İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimizle ilçemizde bulunan mesire alanlarında çevre temizliği yaptık. Her atığın çöp olmadığı ve bazı atıkların ekonomik değerinin bulunduğu düşüncesinin yaygınlaştırılması ve geri dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağlandığı bilincinin öğrencilere ve velilere kazandırılması amaçlanmıştır. Proje paydaşlarımızdan Zenit Madencilik AŞ çevre mühendisleri okullarımızda seminerler verdi. Projeye katkı sağlayan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Zenit Madencilik AŞ Halkla İlişkiler Müdürü Coşkun Kuzum ise "Şirketimiz için çevre ve eğitim çok önemli. Eğitimin her alanında destek olmaya devam edeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:54 Kaynak: AA
Balıkesir, Zenit, Madencilik, Sındırgı, Güncel
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