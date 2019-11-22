Son Dakika Haberleri: Sındırgı'da öğrenciler bisiklet turuyla stres attı
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Sındırgı'da öğrenciler bisiklet turuyla stres attı

6 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 200 öğrenci, cadde ve sokaklarda bisikletleriyle pedal çevirerek tatilin keyfini çıkardı.

Sındırgı'da öğrenciler bisiklet turuyla stres attı, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 200 öğrenci, cadde ve sokaklarda bisikletleriyle pedal çevirerek tatilin keyfini çıkardı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bu yıl ilk kez yaptığı uygulama kapsamında bir haftalık tatile çıkan öğrenciler, düzenlenen bisiklet turu etkinliğiyle stres attı.

Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Çağatay Çavdar,İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, kurum amirleri ve öğrencilerin katıldığı bisiklet turu Cumhuriyet Meydanında başladı.

Balıkesir Caddesi boyunca devam eden bisiklet turu çevre yoluna kadar devam etti.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği öğrencilerin ilçedeki yaklaşık 8 kilometrelik turu, başladıkları alanda tamamlandı.

Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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