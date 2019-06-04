Son Dakika Haberleri: Sındırgı'da resmi bayramlaşma
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Sındırgı'da resmi bayramlaşma

56 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Meydan Park'ta resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Sındırgı'da resmi bayramlaşma, System.String[]
Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Meydan Park'ta resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşmaya Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma törenine katılan vatandaşlar Zeytindalı Meydan Park ta çay sohbeti eşliğinde bayramlaştı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yaptığı konuşma ile vatandaşların bayramını kutlayarak " Türk milletinin en güzel günlerinden, İslam aleminin en özel anlarından birisi Ramazan bayramında sizlerle birlikteyiz. Bayramlar insanların birbirine kaynaşmasını, bağların güçlenmesini, küçüklerin büyükleri hatırlamalarını ve büyüklerin küçüklere sevgilerini arttıran hadiseler . Birlik, beraberliğimiz daim olsun. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bir an önce bitmesi dileği ile Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum"dedi.

Balıkesir Millet Vekillerinden Belgin Uygur ve Yavuz Subaşı'da bayramlaşma törenine katılarak vatandaşlar ile tek tek bayramlaştılar. Bayramlaşmaya Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ev sahipliği yaparken İlçe Kaymakamı zafer Oktay, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla ve yönetimi, İlçe Emniyet Müdürü Tahir Demir, Jandarma Komutanı Emre Aksu, MHP ilçe başkanı İsmail Tavşanoğlu, meclis üyeleri, daire amirleri sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Başkan Yavaş çocukların da bayramını kutlayarak, hem harçlık verdi hem de dondurmalı baklava ikram etti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:00 Kaynak: İHA
Ekrem Yavaş, Balıkesir, Sındırgı, Güncel
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