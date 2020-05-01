Sındırgı'da tarım seferberliği - Son Dakika
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Sındırgı'da tarım seferberliği

6 saat önce

Sındırgı'da tarım seferberliği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sulu tarıma geçerek ekonomik ürünlerin yetiştirilmesi adına kırsal mahallelerde göletler arttırılırken, boş duran araziler de tarıma elverişli hale getiriliyor.

Sındırgı'da tarım seferberliği

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sulu tarıma geçerek ekonomik ürünlerin yetiştirilmesi adına kırsal mahallelerde göletler arttırılırken, boş duran araziler de tarıma elverişli hale getiriliyor.

Korona virüs salgınıyla birlikte tarımsal üretimin önem kazanmasıyla birlikte Sındırgı Belediyesi de çiftçiye olan desteklerini arttırdı. Sulama imkanlarının yanı sıra, meralar, hazine arazileri ve boş araziler de tarımsal üretime katkı sağlamak isteyen vatandaşlar için belediye tarafından hazırlanıyor. Arazi yollarından, göletlere, tohum desteğine kadar birçok alanda destek veren belediye aynı zamanda kendi arazilerini de düzenleyerek örnek olması amacıyla tarımsal üretime başladı.

Hedef bin dönüm arazide üretim

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın da bizzat çalışmalara katılarak takip ettiği yeni sistemde 40 dönümlük ilk tarla düzenlenerek nohut ekimi gerçekleştirildi. Mayıs ayında susam ve belli bir arazide de coğrafi işareti Sındırgı Belediyesine ait Küçükbükü Çıtırkavun ekilmesi planlanıyor.

Belediyenin bütün imkanları çiftçinin emrinde

Tütün üretimine kota gelmesinin ardından Sındırgı'da 2014 ten bu yana alternatif tarım ürünlerinin üretiminde önemli ölçüde destekler verilmişti. Örnek lavanta bahçesinin kurulumundan tohum desteğine kadar birçok alanda çiftçiye destek devam ediyor.

En önemli ürün ise sulu tarım imkanlarının arttırılması ile birlikte kornişon salatalık üretimine geçilmesi oldu. Yapılan göletler sayesinde özellikle yüksek rakımlı mahallelerde kornişon salatalık üretiminde bir numara halini aldı. Çaygören barajı ise Sındırgı ovasında büyük ölçüde destek sunuyor. Devam edilen çalışmalar tamamlandığında kapalı sistem sulamayla daha fazla alana sulama imkanı sağlanacak.

Bunun yanında Sındırgı Belediyesi tarla yollarının iyileştirilmesinden, arazilerin ekime uygun hale getirilmesine kadar iş makinesi desteği de sağlıyor. Belediye arazileri, hazine arazileri de ürün yetiştirmek isteyen vatandaşların hizmetine sunulacak.

Tarım Bakanlığı teşvikleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikilmedik arazi kalmasın açıklamalarının ardından Sındırgı Belediyesi tarımsal alanda çalışmalarını arttırdı. Çiftçiye olan desteklerin yanında Sındırgı belediyesi tarafından da belediye arazilerinde ekim çalışmaları yapılıyor.

Büyükşehir belediyesi ile birlikte tarımı arttırmak adına 2014 yılından bu yana sayısız hizmetle çiftçinin yanında olduklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Dünya korona virüsle beraber farklı bir aleme farklı bir boyuta doğru evrilmeye başladı. Aslında alışkanlıklarımız değişti. Evde kaldık sıkıntılı ortamlar yaşadık. Sağlığımızı aslında geleceğimizi de tehdit eden farklı unsurlar ortaya çıktı. İşte bunlardan en önemlisi bu ortamdan belki bizi zora sokmak istedikleri en büyük ortam ekonomik olarak bizi yok edebilmek ve tarım olarak, yiyecek olarak sıkıntıya düşürecek işlerle zor duruma gelme durumu. Bizler de bu durumu ortadan kaldırabilecek çalışmalar içerisindeyiz. Artık Sındırgı olarak çiftçi olduk. Yani hem hazine arazilerinin, hem belediye arazilerinin, devlet arazilerinin vatandaş ve onlara örnek olma babından da belediyemiz olarak kullanılmasını sağlıyoruz. Bugün ilçemizin kırsal alanında veya sulanabilir alanlarında farklı ekim yönetmeleriyle Sındırgı'ya has özellikleri olan veya vatandaşın bugün ekmediği ne varsa biz bunları yapalım diye gayret ediyoruz. Kullanılamayacak belki arazileri kullanılabilir hale getirdik. İlk etapta da bugün dönümlük nohut ektik. Hemen yanına inşallah 15 Mayısta susam ekeceğiz. Bir alanda Sındırgı'nın meşhur çıtır kavununu ekebilecek 45 dönümlük bir arazi hazırladık. Toplamında 1000 dönüme yakın bu yıl Sındırgı belediyesi olarak ekim yapmayı hedefimize koyduk. Geçen yıllarda da Sındırgı'nın kara kılçık denilen doğal eski yöntemlerden ata tohumlarından olan buğday ekmiştik. İnşallah Sındırgı'da korona günlerinde dünyayı tehdit eden tarımın yok olması belki de bazı kesimlerin istediği hadise buydu. Direneceğiz, ekeceğiz halkımızı teşvik edeceğiz. El birliği ile Sındırgı'da üretimi teşvik edici tarlaya çiftçiliğe insanları özendirici çalışmalar yapacağız. Biz de bunun üzerine traktörün üzerine bindik, tarlamızı sürdük. Ekmeye dikmeye devam et. Açlığa, kıtlığa ve ekonomik olarak mücadeleye Sındırgı'da tarım olarak çiftçi olarak biz de varız diyoruz. Üretim şart. Devletimiz, Tarım Bakanlığımız, büyükşehir ve belediyemiz her zaman çiftçimizin yanında oldu, olmaya da devam edecek. Yeter ki üretin" şeklinde konuştu.

Sındırgı'da tarım seferberliği

Balıkesir, Sındırgı, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 11:20 Kaynak: İHA


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