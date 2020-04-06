Sındırgı'da toplu kullanım alanlarına sosyal mesafe etiketi konuldu - Son Dakika

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, belediye ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu kullanım alanlarına sosyal mesafe etiketleri yapıştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla vatandaşların sıraya girdikleri yerlerdeki mesafenin en az 1 metre olması için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.

Market, eczane, bankamatik gibi yerlerde sosyal mesafeyi gösteren bu çıkartmalar sayesinde sırada bekleyenler arasında olması gereken mesafenin net olarak belirleneceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini belirterek, "Maske kullanımı ve hijyen kurallarına da lütfen dikkat edelim. Bu zorlu süreci ancak her birimiz üzerimize düşeni yerine getirirsek atlatabiliriz. Sevdiklerimizi ve kendimizi düşünelim." ifadelerini kullandı.