Sındırgı'da traktör kazası can aldı - Son Dakika
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Sındırgı'da traktör kazası can aldı

23.07.2022 15:19
Sındırgı'da traktör kazası can aldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Taşköy kırsal mahallesinde Emin Keklik (83) yönetimindeki traktör dereye uçtu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Taşköy kırsal mahallesinde Emin Keklik (83) yönetimindeki traktör dereye uçtu.

Sındırgı ilçesi Taşköy kırsal mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek, dereye uçan traktörde sürücü Emin Keklik hayatını kaybetti. Traktörün dere içerisinde ters dönmesi ile birlikte altında kalarak sıkışan Keklik olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından Emin Keklik toprağa verilecek. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sındırgı'da traktör kazası can aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sındırgı'da traktör kazası can aldı - Son Dakika
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