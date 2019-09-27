Sındırgı'da turistler için özel kına gecesi

BALIKESİR - Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi kapsamında Sındırgı ilçesine gelen yabancı konuklar için özel kına gecesi ve düğün güreşi gösterileri yapıldı. Zirve için Sındırgı ilçesine Fas, Belçika, Rusya, Arnavutluk, Özbekistan'dan gelen konuklara konaklama yaptıkları termal tesislerde yöreye özgü lezzetler ikram edildi.

Sındırgı'da bir otelde verilen yemeğe Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Rusya, Özbekistan, Arnavutluk, Fas ve Belçika'dan gelen konuklar katıldı. Akşam yemeği sonrasında geleneksel Sındırgı kına gecesi canlandırılarak Sındırgı'nın düğün kültürü tanıtıldı.

Termal ve sağlık turizminin yanında kültürel değerlerinde var olduğunu göstermek adına Sındırgı Belediyesi güreş takımı tarafından düğün güreşi gösterisi yapıldı. Kırkpınar tarihinde tek olan ve Dünya'ya nam salmış Mehmet Ali ve İzzet Yağcı kardeşlerin güreşi ile annelerinin müdahalesi canlandırıldı. Sonrasında Akpınar Yaşam Merkezi üyesi kadınlar tarafından kına gecesi yapıldı. Yaylabayır kız folklor ekibi de yöreye özgü halk oyunlarını sergiledi. Kına gecesinde yabancı konuklara da kına yakıldı.Yabancı konuklar kına gecesine dahil olarak gönüllerince eğlendiler. Gecenin sonunda ise yabancı konuklar kendi şarkıları ile kültürlerini yaşattı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş konuşmasında rehber eşliğinde ilçenin tanıtımını yaparak " 15 yıldan beri belediye başkanlığı yapıyorum. Sındırgı'da ormanlık alanda termal ve sağlık turizmini geliştirmek yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Bugünkü geldiğimiz noktada tamamen ziyaretçilerimize rahat hizmet verebilecek konumdayız. Otellerimizde bin yatak kapasitemiz var. Tabi sadece termal yetmez dedik. Kültür ve doğa turizmini de işin içine kattık. Sizlere yöremizin kültürünü tanıtmak için güzel bir gece hazırladık. Amacımız Sındırgı'mızı her alanda tanıtmak. Sizleri ve ülkenizden daha fazla konuğu ilçemizde ağırlamak" sözlerine yer verdi.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı ise " Balıkesir'in en güzel ilçelerinden biri olan Sındırgı'dasınız. Sındırgı termali, doğası ve kültürü ile muhteşem bir yer. Bizler bu zirvenin en verimli şekilde geçmesi için çalıştık. Sındırgı'dan Edremit'e kadar Balıkesir her alanda termal ve sağlık açısından eşsiz değerlere sahip bir yer" şeklinde konuştu.