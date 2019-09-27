Son Dakika Haberleri: Sındırgı'da turistler için özel kına gecesi
Son Dakika Yerel Haber

Sındırgı'da turistler için özel kına gecesi

1 saat önce

Sındırgı'da turistler için özel kına gecesiBALIKESİR - Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi kapsamında Sındırgı ilçesine gelen yabancı konuklar için özel kına gecesi ve düğün güreşi gösterileri yapıldı.

Sındırgı'da turistler için özel kına gecesi

BALIKESİR - Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi kapsamında Sındırgı ilçesine gelen yabancı konuklar için özel kına gecesi ve düğün güreşi gösterileri yapıldı. Zirve için Sındırgı ilçesine Fas, Belçika, Rusya, Arnavutluk, Özbekistan'dan gelen konuklara konaklama yaptıkları termal tesislerde yöreye özgü lezzetler ikram edildi.

Sındırgı'da bir otelde verilen yemeğe Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Rusya, Özbekistan, Arnavutluk, Fas ve Belçika'dan gelen konuklar katıldı. Akşam yemeği sonrasında geleneksel Sındırgı kına gecesi canlandırılarak Sındırgı'nın düğün kültürü tanıtıldı.

Termal ve sağlık turizminin yanında kültürel değerlerinde var olduğunu göstermek adına Sındırgı Belediyesi güreş takımı tarafından düğün güreşi gösterisi yapıldı. Kırkpınar tarihinde tek olan ve Dünya'ya nam salmış Mehmet Ali ve İzzet Yağcı kardeşlerin güreşi ile annelerinin müdahalesi canlandırıldı. Sonrasında Akpınar Yaşam Merkezi üyesi kadınlar tarafından kına gecesi yapıldı. Yaylabayır kız folklor ekibi de yöreye özgü halk oyunlarını sergiledi. Kına gecesinde yabancı konuklara da kına yakıldı.Yabancı konuklar kına gecesine dahil olarak gönüllerince eğlendiler. Gecenin sonunda ise yabancı konuklar kendi şarkıları ile kültürlerini yaşattı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş konuşmasında rehber eşliğinde ilçenin tanıtımını yaparak " 15 yıldan beri belediye başkanlığı yapıyorum. Sındırgı'da ormanlık alanda termal ve sağlık turizmini geliştirmek yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Bugünkü geldiğimiz noktada tamamen ziyaretçilerimize rahat hizmet verebilecek konumdayız. Otellerimizde bin yatak kapasitemiz var. Tabi sadece termal yetmez dedik. Kültür ve doğa turizmini de işin içine kattık. Sizlere yöremizin kültürünü tanıtmak için güzel bir gece hazırladık. Amacımız Sındırgı'mızı her alanda tanıtmak. Sizleri ve ülkenizden daha fazla konuğu ilçemizde ağırlamak" sözlerine yer verdi.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı ise " Balıkesir'in en güzel ilçelerinden biri olan Sındırgı'dasınız. Sındırgı termali, doğası ve kültürü ile muhteşem bir yer. Bizler bu zirvenin en verimli şekilde geçmesi için çalıştık. Sındırgı'dan Edremit'e kadar Balıkesir her alanda termal ve sağlık açısından eşsiz değerlere sahip bir yer" şeklinde konuştu.

Sındırgı'da turistler için özel kına gecesi

Sındırgı, Termal, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne?
Evlilik programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, sütyensiz haliyle tepki çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucuyu azarladı: Gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 02:17:04. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sındırgı'da turistler için özel kına gecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]